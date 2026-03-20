Линии электропередачи и оборудование одного из предприятий повреждены при атаке на Полтавскую область.

Об этом 20 марта сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Атака на Полтавскую область: что известно

Российские войска прибегали к атакам на Полтавскую область вечером 19 марта и утром 20 марта.

Регион россияне обстреливали беспилотниками.

По вражеским целям работала противовоздушная оборона.

В результате падения обломков и прямых попаданий в Миргородском районе зафиксировано повреждение линии электропередачи и оборудование одного из предприятий.

Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К счастью, отмечает Виталий Дякивнич, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 486-е сутки.

Источник: Виталий Дякивнич

