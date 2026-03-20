За прошедшие сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений. Враг нанес 62 авиаудара, сбросив 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5176 дронов-камикадзе и осуществил 2902 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 20 марта 2026

Потери РФ на 20 марта 2026 года

  • личного состава – около 1 285 700 (+1 610) человек
  • танков – 11 789 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 254 (+21) ед.
  • артиллерийских систем – 38 569 (+31) ед.
  • РСЗО – 1 691 ед.
  • средств ПВО – 1333 ед.
  • самолетов – 435 ед.
  • вертолетов – 349 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1 480) ед.
  • крылатых ракет – 4 468 ед.
  • кораблей/катеров – 33 ед.
  • подводные лодки – 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 84 374 (+245) ед.
  • специальная техника — 4096 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 486-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

