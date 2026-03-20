Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 20 марта 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений. Враг нанес 62 авиаудара, сбросив 173 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 5176 дронов-камикадзе и осуществил 2902 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Потери РФ на 20 марта 2026 года
- личного состава – около 1 285 700 (+1 610) человек
- танков – 11 789 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 254 (+21) ед.
- артиллерийских систем – 38 569 (+31) ед.
- РСЗО – 1 691 ед.
- средств ПВО – 1333 ед.
- самолетов – 435 ед.
- вертолетов – 349 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 187 204 (+1 480) ед.
- крылатых ракет – 4 468 ед.
- кораблей/катеров – 33 ед.
- подводные лодки – 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 84 374 (+245) ед.
- специальная техника — 4096 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 486-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
