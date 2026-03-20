Лінії електропередачі та обладнання одного з підприємств пошкоджено під час атаки на Полтавську область.

Про це 20 березня повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтавську область: що відомо

Російські війська вдавалися до атак на Полтавську область ввечері 19 березня та вранці 20 березня.

Регіон росіяни обстрілювали безпілотниками.

По ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.

Унаслідок падіння уламків та прямих влучань у Миргородському районі зафіксовано пошкодження лінії електропередачі та обладнання одного з підприємств.

Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На щастя, наголошує Віталій Дяківнич, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Дяківнич

