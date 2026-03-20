РФ атаковала Украину 156 дронами: сколько БпЛА обезвредила ПВО
Более полутора сотен беспилотников применили российские войска во время ночной атаки на Украину.
Об этом 20 марта сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину, отмечают защитники неба, началась в 18:00 19 марта, и продолжается до сих пор.
Российские войска запустили 156 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов из районов Брянска, Орла, Курска, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированного Крыма.
Около 90 из примененных врагом дронов составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины к 08:00 20 марта сбили/приглушили 133 БпЛА.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на семи локациях.
Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 486-е сутки.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушное командование Юг