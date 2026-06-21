В ночь на 21 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив баллистические и аэробаллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Воздушное нападение продолжалось с 18:00 20 июня.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Нападение на Украину 21 июня

По данным командования Воздушных сил ВСУ, враг запустил по территории Украины:

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две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 из Воронежской области РФ;

две аэробаллистические ракеты Кинжал из воздушного пространства Рязанской области;

105 ударных дронов типа Шахед, Гербер, Италмас, баллажирующих боеприпасов Бандероль и беспилотников-имитаторов Пародия.

Дроны российские войска запускали с территории РФ с направлений Орла, Курска, Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма — из районов Кача и Чауда.

Отражение воздушной атаки обеспечивали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 96 вражеских беспилотников в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистических ракет и шести ударных БПЛА в шести точках. Также обломки сбитых целей упали в пяти местах. Информация о последствиях применения двух аэробаллистических ракет Кинжал в настоящее время уточняется.

В Воздушных силах подчеркнули, что в украинском небе по-прежнему фиксируются вражеские беспилотники.

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