Понад півтори сотні безпілотників застосували російські війська під час нічної атаки на Україну.

Про це 20 березня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, зазначають оборонці неба, почалася о 18:00 19 березня, і триває досі.

Російські війська запустили 156 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів із районів Брянська, Орла, Курська, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 90 із застосованих ворогом дронів становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьюи та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 08:00 20 березня збили/приглушили 133 БпЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на семи локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

