РФ атакувала Україну 156 дронами: скільки БпЛА знешкодила ППО
Понад півтори сотні безпілотників застосували російські війська під час нічної атаки на Україну.
Про це 20 березня повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну: що відомо
Нічна атака на Україну, зазначають оборонці неба, почалася о 18:00 19 березня, і триває досі.
Російські війська запустили 156 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів із районів Брянська, Орла, Курська, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Близько 90 із застосованих ворогом дронів становили Шахеди.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьюи та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 08:00 20 березня збили/приглушили 133 БпЛА.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на семи локаціях.
Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Повітряне командування Південь