Взрывы в Запорожье сегодня, 22 марта, прогремели на фоне угрозы применения врагом скоростных ракет и управляемых авиабомб.

Взрывы в Запорожье сегодня: что известно

Взрывы в Запорожье сегодня, 22 марта, прозвучали ориентировочно в 10:20 во время объявленной воздушной тревоги.

В городе и регионе продолжается угроза ударов скоростными ракетами и управляемыми авиационными бомбами.

Напомним, в результате вражеских атак на Запорожье 20 и 21 марта зафиксированы повреждения в пяти районах города. В частности, в Вознесеновском, Днепровском, Заводском, Шевченковском и Хортицком районах.

Повреждены четыре многоквартирных дома и 56 домов частного сектора.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 488-е сутки.

