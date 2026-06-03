Украина наносит справедливые удары в ответ на атаки России и намерена усиливать масштаб таких действий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в среду, 3 июня.

Украина наносит справедливые удары по РФ — Зеленский

— Честно говоря, я не слежу, у меня нет программки, куда Путин едет, в какой день. Мы отвечаем на удары по Украине. Я считаю, что это справедливые удары. Была сутки назад массированная атака, мы ответили им соответствующим образом, – сказал Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте.

Глава государства подчеркнул, что Украина наносит удары только по нефтеперерабатывающим предприятиям или военным объектам.

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Он отметил, что Россия должна осознавать последствия своих действий: если оккупанты продолжат применять против Украины ракеты и беспилотники, украинская сторона будет отвечать симметрично.

— И вопрос во времени, когда мы сможем увеличить массовость наших ответов, – резюмировал он.

Напомним, Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли удары по Петербургскому нефтяному терминалу, военным объектам на Кронштадтской базе и предприятию в Тамбовской области РФ.

— Этой ночью были поражены важные объекты на территории России. Среди них – Петербургский нефтяной терминал. От нашей государственной границы Украины до этого объекта российской нефтяной отрасли, которая работает на войну, около 1100 километров. Также достигнуты и чисто военные цели на Кронштадтской базе, – отметил президент.

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