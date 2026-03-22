Во время ночной атаки на Украину российские войска задействовали 139 ударных беспилотников.

Об этом 22 марта сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, отмечают защитники неба, началась в 18:00 21 марта и продолжается до сих пор.

139 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов враг запустил из российских Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Около 80 из них составляли Шахеды.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 22 марта противовоздушная оборона сбила/подавила 127 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.

Зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА в семи точках, а также падение сбитых целей или их обломков в семи точках.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 488-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

