Ночная атака на Украину: РФ применила 139 дронов, несколько БпЛА еще в воздухе
Во время ночной атаки на Украину российские войска задействовали 139 ударных беспилотников.
Об этом 22 марта сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину, отмечают защитники неба, началась в 18:00 21 марта и продолжается до сих пор.
139 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов враг запустил из российских Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.
Около 80 из них составляли Шахеды.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 22 марта противовоздушная оборона сбила/подавила 127 БпЛА.
Приземлили их на Севере, Юге и Востоке.
Зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА в семи точках, а также падение сбитых целей или их обломков в семи точках.
Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских дронов.
