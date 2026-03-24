В Харьковской области российский дрон поразил электропоезд, следующий по маршруту Слатино — Харьков.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Атака на электропоезд Слатино — Харьков 24 марта: что известно

По данным следствия, 24 марта около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд, следующий по маршруту Слатино — Харьков.

Предварительно установлено, что для атаки российская армия использовала FPV-дрон, который поразил вагон поезда во время его нахождения на станции Слатино.

В результате удара погиб 61-летний пассажир.

Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.

В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование.

Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 490-е сутки.

Фото: Харьковская областная прокуратура

