Россия атаковала электропоезд Слатино — Харьков: погиб пассажир
В Харьковской области российский дрон поразил электропоезд, следующий по маршруту Слатино — Харьков.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, 24 марта около 05:20 зафиксировано прямое попадание в электропоезд, следующий по маршруту Слатино — Харьков.
Предварительно установлено, что для атаки российская армия использовала FPV-дрон, который поразил вагон поезда во время его нахождения на станции Слатино.
В результате удара погиб 61-летний пассажир.
Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.
В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование.
Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская областная прокуратура