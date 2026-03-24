На Харківщині російський дрон влучив в електропотяг сполученням Слатине — Харків.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Атака на електропотяг Слатине — Харків 24 березня: що відомо

За даними слідства, 24 березня близько 05:20 зафіксовано пряме влучання в електропотяг сполученням Слатине — Харків.

Попередньо встановлено, що для атаки російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон поїзда під час його перебування на станції Слатине.

Унаслідок удару загинув 61-річний пасажир.

Машиніст потяга та його помічник дістали гостру реакцію на стрес.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування.

Справу кваліфіковано як воєнний злочин, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 490-ту добу.

Фото: Харківська обласна прокуратура

