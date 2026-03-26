В Харькове дрон ударил рядом с жилыми домами и рестораном: что известно
Утром в Харькове раздались взрывы. Зафиксировано попадание вражеского дрона «Шахед» в Слободском районе города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, после первого взрыва зафиксировано падение еще одного вражеского дрона в Слободском районе — без детонации.
Удар пришелся по одному из ресторанов Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются. В окружающих многоэтажках от взрывов выбило окна.
Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара по Слободскому району ранен 65-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также острую стрессовую реакцию перенесла 58-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.
