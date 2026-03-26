Утром в Харькове раздались взрывы. Зафиксировано попадание вражеского дрона «Шахед» в Слободском районе города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове утром 26 марта: что известно

По его словам, после первого взрыва зафиксировано падение еще одного вражеского дрона в Слободском районе — без детонации.

Сейчас смотрят

Удар пришелся по одному из ресторанов Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняются. В окружающих многоэтажках от взрывов выбило окна.

Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара по Слободскому району ранен 65-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь. Также острую стрессовую реакцию перенесла 58-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1492-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.