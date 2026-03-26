Зранку пролунали вибухи у Харкові. Зафіксовано влучання ворожого дрона Шахед у Слобідському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові зранку 26 березня: що відомо

За його словами, після першого вибуху зафіксовано падіння ще одного ворожого дрона у Слобідському районі — без детонації.

Спочатку Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по одному з ресторанів Харкова. У навколишніх багатоповерхівках від вибухів вибило вікна.

Згодом мер уточнив, що дрон вдарив у землю біля житлових будинків та ресторану. Наразі відомо про одного постраждалого. Також пошкоджені близько 10 автомобілів.

Пізніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару по Слобідському району поранено 65-річного чоловіка. Медики надають йому необхідну допомогу. Також гострої реакції на стрес зазнала 58-річна жінка.

