Атака на Глухов Сумской области с применением КАБов произошла 30 марта. Россияне нанесли удар по жилому сектору города управляемыми авиабомбами, пострадали 11 человек.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре и глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Атака на Глухов 30 марта: какие последствия

Как отметили правоохранители, 30 марта около 16:00 враг нанес удар по Глухову, предварительно двумя управляемыми авиабомбами.

Атака была направлена на жилую инфраструктуру громады.

По данным следствия, бомбы попали в общежитие учебного заведения.

— В результате нападения врага за медицинской помощью обратились 9 человек, среди которых и 6-летняя девочка. Угрозы для жизни ребенка нет. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, — рассказали в прокуратуре.

Григоров сообщил, что по состоянию на 17:43 известно об 11 пострадавших в результате атаки на Глухов, среди них – один ребенок. Все доставлены в больницу.

В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина. Ему оказывают всю необходимую помощь.

