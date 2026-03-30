Атака на Глухів Сумської області із застосуванням КАБів відбулася 30 березня. Росіяни завдали удару по житловому сектору міста керованими авіабомбами, постраждали 11 людей.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі та голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака на Глухів 30 березня: які наслідки

Як зазначили правоохоронці, 30 березня близько 16:00 ворог завдав удару по Глухову, попередньо двома керованими авіабомбами.

Атака була спрямована на житлову інфраструктуру громади.

За даними слідства, бомби влучили у гуртожиток закладу освіти.

– Внаслідок нападу ворога за медичною допомогою звернулось 9 осіб, серед яких і 6-річна дівчинка. Загрози для життя дитини немає. Всім постраждалим надається необхідна допомога, – розповіли в прокуратурі.

Григоров повідомив, що станом на 17.43 відомо про 11 постраждалих внаслідок атаки на Глухів, серед них – одна дитина. Усіх доставлено до лікарні.

У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Йому надають всю необхідну допомогу.

Фото: Сумська ОВА

Пов'язані теми:

