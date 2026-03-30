Атака на Глухів 30 березня: росіяни скинули КАБи на гуртожиток, 11 поранених
Атака на Глухів Сумської області із застосуванням КАБів відбулася 30 березня. Росіяни завдали удару по житловому сектору міста керованими авіабомбами, постраждали 11 людей.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі та голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Атака на Глухів 30 березня: які наслідки
Як зазначили правоохоронці, 30 березня близько 16:00 ворог завдав удару по Глухову, попередньо двома керованими авіабомбами.
Атака була спрямована на житлову інфраструктуру громади.
За даними слідства, бомби влучили у гуртожиток закладу освіти.
– Внаслідок нападу ворога за медичною допомогою звернулось 9 осіб, серед яких і 6-річна дівчинка. Загрози для життя дитини немає. Всім постраждалим надається необхідна допомога, – розповіли в прокуратурі.
Григоров повідомив, що станом на 17.43 відомо про 11 постраждалих внаслідок атаки на Глухів, серед них – одна дитина. Усіх доставлено до лікарні.
У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Йому надають всю необхідну допомогу.
