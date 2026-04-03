Взрывы в Краматорске Донецкой области раздаются сегодня в течение дня. Россияне атакуют город авиабомбами.

Трое человек ранены, четверо погибли в результате вражеских атак, сообщили в Донецкой ОВА.

Взрывы в Краматорске 3 апреля: какие последствия

— Еще четыре человека погибли и трое ранены сегодня в Краматорске. Россияне снова атаковали город авиабомбами уже вечером. Среди погибших — 16-летний подросток, — сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Повреждены как минимум два административных здания и многочисленные дома.

Взрывы в Краматорске сегодня также раздавались днем: россияне сбросили на город пять авиабомб.

В результате атаки были повреждены пять многоэтажек, СТО и пять автомобилей.

— Удары по жилым домам среди бела дня — это сознательный выбор и целенаправленная тактика россиян. Они пришли, чтобы разрушать и убивать — и за это непременно последует ответственность, — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 29 марта враг совершил атаку на Краматорск, сбросив пять авиабомб. Погибли три человека, среди которых ребенок. Получили ранения 13 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 500-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Донецкая ОВА

