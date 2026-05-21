В ночь на 21 мая российские войска продолжили атаки по Украине ударными беспилотниками и ракетами. Под ударами оказались Днепр, Черниговщина и другие регионы.

Тем временем сообщается о серьезных перебоях в работе ключевых российских нефтеперерабатывающих заводов после украинских ударов дронами.

Также стало известно, что суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с Газпрома $1,4 млрд в пользу Нафтогаза.

Отдельно обостряется ситуация вокруг Кубы — США выдвинули обвинения Раулю Кастро и перебросили авианосную группу в Карибский бассейн.

Об этих и других событиях ночи и утра 21 мая — в подборке.

Взрывы в Днепре

Утром 21 мая прогремели взрывы в Днепре во время очередной российской атаки.

По словам начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в результате удара повреждена квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

Взрывной волной также повреждены несколько соседних домов — в них повылетали окна.

В результате атаки пострадали 58-летняя и 35-летняя женщины.

Медики оказали им помощь на месте. Госпитализация не понадобилась — обе будут лечиться амбулаторно.

Атака на Черниговскую область

Ночью российские войска атаковали Новгород-Северский район Черниговской области ударными беспилотниками.

В результате удара по территории агропредприятия загорелись автомобиль и складское здание.

Спасатели ликвидировали пожары.

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Удары по российским НПЗ

После серии атак украинских беспилотников в России начались масштабные перебои в работе ключевых нефтеперерабатывающих заводов. По данным Reuters, проблемы коснулись предприятий, которые обеспечивают значительную часть российского рынка топлива.

Речь идет о НПЗ в Рязани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Киришах и Московском нефтеперерабатывающем заводе. Часть предприятий полностью остановила работу, другие — работают с серьезными ограничениями.

Reuters отмечает, что совокупная мощность поврежденных или остановившихся заводов превышает 83 млн тонн в год. Это примерно четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Особенно серьезной ситуация остается на НПЗ в Киришах, который после удара 5 мая фактически прекратил работу. Под атакой также оказался Нижегороднефтеоргсинтез — один из крупнейших заводов страны.

Кроме самих НПЗ, удары затрагивают резервуары для хранения нефти, трубопроводы и нефтебазы. Из-за этого в РФ возникают перебои с производством бензина и дизельного топлива.

По оценкам Reuters, поврежденные предприятия обеспечивали более 30% производства бензина и около четверти дизеля в России.

Аналитики отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре постепенно создают проблемы для российского экспорта энергоносителей, которые остаются одним из главных источников доходов бюджета РФ.

Казахстан разрешил взыскание средств с Газпрома

Суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с российского Газпрома $1,4 млрд в пользу НАК Нафтогаз Украины.

Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

По его словам, это первое публичное иностранное судебное решение, которое открывает возможность принудительного исполнения арбитражного решения в отдельной юрисдикции.

В Нафтогазе напомнили, что в 2025 году международный арбитраж в Швейцарии обязал Газпром выплатить компании более $1,4 млрд задолженности за транзит газа.

Спор возник после того, как Газпром отказался полностью оплачивать услуги транспортировки газа по территории Украины.

США предъявили обвинения Раулю Кастро

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против младшего брата Фиделя Кастро — 94-летнего Рауля Кастро.

Его обвиняют в заговоре с целью убийства граждан США, а также в причастности к сбиванию двух гражданских самолетов организации Братья в помощь в 1996 году.

В результате того инцидента погибли четыре человека.

Кубинские власти назвали обвинения попыткой администрации Дональда Трампа создать повод для военных действий против Кубы.

На фоне обострения ситуации вокруг Кубы США перебросили в Карибский бассейн ударную группу во главе с авианосцем USS Nimitz.

В состав группы также входят эсминец USS Gridley, авиакрыло и судно обеспечения USNS Patuxent.

В Южном командовании США заявили, что переброска сил демонстрирует “готовность, стратегическое превосходство и защиту демократии”.

Кубинские власти восприняли эти действия как подготовку к возможному военному вмешательству.

Украина в ООН призвала лишить РФ места в Совбезе

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник заявил, что российская война против Украины сопровождается систематическими преступлениями против гражданского населения.

По словам дипломата, только за первые четыре месяца 2026 года число жертв среди гражданского населения в Украине выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мельник подчеркнул, что этот период стал самым смертоносным для украинского гражданского населения с начала полномасштабной войны.

Он заявил, что Россия усилила удары по мирным городам из-за отсутствия успехов на фронте.

Отдельно постпред Украины обратил внимание на тактику повторных ударов, когда после первой атаки оккупанты наносят удары по спасателям, медикам и гражданским лицам, пытающимся помочь пострадавшим.

Также дипломат заявил о так называемом сафари на людей — преднамеренных атаках дронов по гражданским лицам, автомобилям скорой помощи и гуманитарному транспорту.

По словам Мельника, Комиссия ООН по расследованию в отношении Украины уже квалифицировала такие действия как преступления против человечности.

Во время выступления Украина призвала страны-члены ООН найти механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности.

Андрей Мельник также напомнил о депортации украинских детей в РФ, пытках и насильственных исчезновениях людей на временно оккупированных территориях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.

