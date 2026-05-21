Взрывы в Сумах прогремели во время массированной атаки на регион.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.

Взрывы в Сумах 21 мая: что известно

По словам Сергея Кривошеенко, во время атаки в Сумах зафиксировали попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе города.

Сейчас смотрят

Также повреждения получили объекты инфраструктуры.

Сейчас вид вооружения, которым россияне атаковали Сумы сегодня, устанавливается.

На данный момент известно о шести раненых в результате вражеского удара.

Двое мужчин 70 и 71 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также ранения получила 81-летняя женщина. Еще один мужчина и 71-летняя женщина получили медицинскую помощь на месте.

Информация о масштабах разрушений и последствиях атаки уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.