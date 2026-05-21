Взрывы в Сумах: город под массированным ударом, есть раненые
Взрывы в Сумах прогремели во время массированной атаки на регион.
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
Взрывы в Сумах 21 мая: что известно
По словам Сергея Кривошеенко, во время атаки в Сумах зафиксировали попадание в частные жилые дома в Ковпаковском районе города.
Также повреждения получили объекты инфраструктуры.
Сейчас вид вооружения, которым россияне атаковали Сумы сегодня, устанавливается.
На данный момент известно о шести раненых в результате вражеского удара.
Двое мужчин 70 и 71 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Также ранения получила 81-летняя женщина. Еще один мужчина и 71-летняя женщина получили медицинскую помощь на месте.
Информация о масштабах разрушений и последствиях атаки уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.
