Третий четверг мая для каждого украинца — это возможность громко заявить всему миру о своей идентичности.

День вышиванки в период больших испытаний приобрел особое значение, ведь это наша духовная броня и генетический код победы.

Украинские звезды традиционно поддержали масштабный флешмоб и надели свои лучшие вышитые сорочки и платья.

Джамала

Победительница Евровидения 2016 по случаю праздника показала целую подборку различных образов, поздравив всех с Днем вышиванки.

— Для меня это привычная история — стилизовать вышитую рубашку или платье в современном ключе. Вдохновляюсь, — написала певица.

Александр Педан

Шоумен сделал совместный пост с женой Инной, показав фото из семейного архива.

— С Днем вышиванки, Украина! Мира, семейного тепла, счастливой судьбы и скорой победы нашей родной земле, — пожелала супружеская пара.

Alyona Alyona

Представительница Украины на Евровидении 2024 представила серию атмосферных фото в национальном костюме.

— На счастье, на здоровье, на праздник и на каждый день. Ведь то, что люди несут через годы, не уничтожить и не отнять, — убеждена рэп-исполнительница.

Григорий и Кристина Решетники

Звездная супружеская пара поздравила всех сразу с двумя праздниками. Ведь на этот день в этом году приходится и Вознесение.

— С Днем вышиванки и Вознесением Господним! Пусть Бог оберегает Украину и наш национальный код, — подписали фото Решетники.

Злата Огневич

Певица продемонстрировала сорочку с нежной белой вышивкой, устроив фотосессию на фоне украинских полей.

— Вышиванка — это наша история, сила и любовь к своим корням, зашитые в каждом узоре. Давайте беречь свое и носить с гордостью! С Днем вышиванки, — поздравила всех артистка.

Андрей Исаенко

Семья звезды сериала Майор Сковорода нарядилась в вышитые рубашки и сделала ряд оригинальных фото на плацу в конном клубе. Дочь актера и режиссера Олеси Моргунец занимается верховой ездой.

Ирина Федишин

Певица также поздравила украинцев с двойным праздником и призвала гордиться тем, кем мы являемся.

— Давайте гордиться своей культурой, языком, традициями и красотой, которой мы обладаем. Ведь украинская вышиванка — это символ единства, свободы и несокрушимости, — убеждена Ирина.

Инна и Тимур Мирошниченко

Большая семья Мирошниченко в праздничный день нарядилась в вышиванки. Видео дополнили треком Козацького роду от Jerry Heil.

Алина Шаманская

Ведущая рубрики 55 за 5 в программе Ранок у великому місті на ICTV2 в День вышиванки вспомнила поездку в США, во время которой поняла, что “Украину любишь больше всего, когда ты в вынужденной эмиграции”. Поэтому, вернувшись, радовалась даже сорнякам.

— Сегодня чудесный день! Приятно смотреть на людей, одетых в вышиванки. Ощущение, будто все свои и объединены. Поэтому не забудьте надеть свою вышиванку. Если не сейчас, то когда же, — отметила Шаманская.

Фрэнк Питер Вайлд

Немецкий стилист поддержал украинцев традиционным образом, снятым в лифте. Ко Дню вышиванки друг Украины нарядился в свою самую первую вышитую сорочку, которую он приобрел в мае 2022 года. Фотографию он сопроводил трогательным постом.

— Для меня вышиванка — это как доспехи в текстильной форме, вышитая версия любви; одежда, в которой столько истории и любви, что, надевая ее, я чувствую себя защищенным и уважаемым. Вышиванка также является невербальным посланием солидарности с Украиной — ее невероятная красота, мастерство и мудрость поколений ярко сияют в этом непростом темном мире, — написал Уайлд.

Напомним, что праздник День вышиванки зародился в 2006 году в Черновцах как инициатива студентов. Поэтому в этом году дата является юбилейной.

