В воскресенье, 29 марта, враг совершил атаку на Краматорск (Донецкая область). Погибли три человека, среди которых ребенок. По меньшей мере, шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Атака на Краматорск 29 марта: что известно

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, 29 марта российские войска совершили атаку на Краматорск.

На город сбросили авиабомбу. Повреждены многочисленные многоэтажки.

В результате удара погибли три человека. По меньшей мере шесть человек получили ранения.

— Среди погибших – 13-летний мальчик. Раненые – в возрасте от 20 до 85 лет, – отметил Вадим Филашкин.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что взрыв произошел в 12.36. По данным ведомства, ранения получили женщина и пятеро мужчин.

В Офисе генпрокурора также отметили, что окончательные последствия атаки и вид вооружения устанавливаются.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Как отметил глава Донецкой ОВА, точное количество погибших и масштабы разрушений пока уточняются.

Напомним, утром 29 марта прогремели взрывы в Харькове. Российские войска нанесли удар по Холодногорскому району. Взрывами повреждены четыре частных дома, хозяйственное сооружение и автомобиль. Два человека пострадали.

