Взрывы в Харькове: попадание реактивного дрона в Шевченковском районе, есть пострадавшие
Серия мощных взрывов в Харькове прогремела в воскресенье днем, 5 апреля. Российские войска атаковали город беспилотниками.
Обновлено в 17:22. О последствиях российской атаки рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 5 апреля: какие последствия
Терехов уточнил, что зафиксировано попадание реактивного беспилотника Shahed в Шевченковском районе Харькова. Также зафиксирован удар по Слободскому району.
По его словам, в результате вражеского удара есть пострадавшие. В настоящее время их количество и состояние уточняются.
Из-за атаки дрона в Шевченковском районе повреждены и выбиты окна в близлежащих многоэтажках.
По меньшей мере шесть многоквартирных домов пострадали в результате прилета. В частности, выбиты окна, повреждены кровли, перебит газопровод и выведена из строя канализация.
В Шевченковском районе Харькова пострадали 61-летняя и 89-летняя женщины. У них диагностировали острую реакцию на стресс.
По уточненной информации, попадание в Слободском районе произошло на открытой территории. В результате вспыхнул пожар, горит трава и кустарник. Там обошлось без раненых и разрушений.
На месте работают все службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1502-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.