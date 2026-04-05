Серия мощных взрывов в Харькове прогремела в воскресенье днем, 5 апреля. Российские войска атаковали город беспилотниками.

Обновлено в 17:22. О последствиях российской атаки рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 5 апреля: какие последствия

Терехов уточнил, что зафиксировано попадание реактивного беспилотника Shahed в Шевченковском районе Харькова. Также зафиксирован удар по Слободскому району.

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По его словам, в результате вражеского удара есть пострадавшие. В настоящее время их количество и состояние уточняются.

Из-за атаки дрона в Шевченковском районе повреждены и выбиты окна в близлежащих многоэтажках.

По меньшей мере шесть многоквартирных домов пострадали в результате прилета. В частности, выбиты окна, повреждены кровли, перебит газопровод и выведена из строя канализация.

В Шевченковском районе Харькова пострадали 61-летняя и 89-летняя женщины. У них диагностировали острую реакцию на стресс.

По уточненной информации, попадание в Слободском районе произошло на открытой территории. В результате вспыхнул пожар, горит трава и кустарник. Там обошлось без раненых и разрушений.

На месте работают все службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1502-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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