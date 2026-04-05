Серія потужних вибухів у Харкові прогриміла вдень у неділю, 5 квітня. Російські війська атакували місто безпілотниками.

Оновлено о 17:22. Про наслідки російської атаки розповіли мер Харкова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Харкові 5 квітня: які наслідки

Терехов уточнив, що зафіксовано влучання реактивного безпілотника Shahed у Шевченківському районі Харкова. Також зафіксовано удар по Слобідському району.

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За його словами, внаслідок ворожого удару є постраждалі. Зараз їхня кількість та стан уточнюються.

Через атаку дрона в Шевченківському районі пошкоджені та вибиті вікна в прилеглих багатоповерхівках.

Щонайменше шість багатоквартирних будинків постраждали внаслідок прильоту. Зокрема, вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію.

В Шевченківському районі Харкова постраждали 61-річна та 89-річна жінки. У них діагностували гостру реакцію на стрес.

За уточненою інформацією, влучання у Слобідському районі сталося на відкритій території. Внаслідок цього спалахнула пожежа, горить трава та чагарник. Там обійшлося без поранених та руйнувань.

На місці працюють усі служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1502-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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