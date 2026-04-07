Анастасия Гевко, редактор ленты
РФ атакует Херсон дронами: пострадали медики скорой помощи
Российские агрессоры вечером 7 апреля атаковали дроном скорую помощь в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщает Херсонская ОГА.
Атака на Херсон 7 апреля: что известно
Отмечается, что россияне атаковали Херсон из дрона около 18:50. оккупанты попали в авто скорой помощи.
– В результате вражеского удара пострадали трое медиков: 48-летняя женщина и мужчины в возрасте 24 и 42 лет. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу в среднем состоянии тяжести, – говорится в сообщении.
