На Закарпатье правоохранители разоблачили 32-летнюю жительницу, которая за $1000 передала двух своих малолетних детей для попрошайничества.

Об этом сообщили в Офисегенерального прокурора.

Женщина на Закарпатье “сдавала детей в аренду” для попрошайничества

По данным следствия, женщина, проживающая в селе Ильница Хустского района, “сдала” своих детей — 11-летнего сына и 5-летнюю дочь — посторонним лицам на две недели “в аренду” для попрошайничества в другом регионе Украины.

По информации правоохранителей, женщина действовала сознательно и самостоятельно искала “покупателей”.

Для этого она использовала личные контакты, знакомых, а также общение в мессенджерах, где предлагала детей для так называемой работы.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность и задержали подозреваемую сразу после получения ею оговоренной суммы — $1000.

Под процессуальным руководством Хустской окружной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по части 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины — торговля людьми, совершенная в отношении малолетних с использованием их уязвимого состояния.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом определена альтернатива залога в размере почти 1 млн грн.

Следует заметить, что у женщины есть еще один ребенок — 8-летняя дочь.

Прокуратура уже инициировала вопрос о лишении ее родительских прав.

В настоящее время детей изъяли из семьи.

Несовершеннолетние находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей, где им оказывается необходимая помощь.

