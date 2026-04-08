На Закарпатті жінка за $1000 “здала в оренду” дітей для жебракування
На Закарпатті правоохоронці викрили 32-річну жінку, яка за $1000 передала двох своїх малолітніх дітей для жебракування.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, жінка, яка проживає в селі Ільниця Хустського району, “здала” своїх дітей — 11-річного сина та 5-річну дочку — “в оренду” для жебракування.
Дітей фігурантка передала стороннім особам на два тижні, щоб їх використовували для жебракування в іншому регіоні України.
За інформацією правоохоронців, жінка діяла свідомо та самостійно шукала “покупців”.
Для цього вона використовувала особисті контакти, знайомих, а також спілкування у месенджерах, де пропонувала дітей для так званої “роботи”.
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали підозрювану одразу після отримання нею обумовленої суми — $1000.
За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. При цьому визначено альтернативу застави у розмірі майже 1 млн грн.
Слід зауважити, що в жінки є ще одна дитина — 8-річна донька.
Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав.
Наразі дітей вилучили з родини.
Неповнолітні перебувають у медичному закладі під наглядом лікарів, де їм надається необхідна допомога.