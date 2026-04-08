На Закарпатті правоохоронці викрили 32-річну жінку, яка за $1000 передала двох своїх малолітніх дітей для жебракування.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, жінка, яка проживає в селі Ільниця Хустського району, “здала” своїх дітей — 11-річного сина та 5-річну дочку — “в оренду” для жебракування.

Дітей фігурантка передала стороннім особам на два тижні, щоб їх використовували для жебракування в іншому регіоні України.

За інформацією правоохоронців, жінка діяла свідомо та самостійно шукала “покупців”.

Для цього вона використовувала особисті контакти, знайомих, а також спілкування у месенджерах, де пропонувала дітей для так званої “роботи”.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали підозрювану одразу після отримання нею обумовленої суми — $1000.

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми, вчинена щодо малолітніх із використанням їхнього уразливого стану.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. При цьому визначено альтернативу застави у розмірі майже 1 млн грн.

Слід зауважити, що в жінки є ще одна дитина — 8-річна донька.

Прокуратура вже ініціювала питання про позбавлення її батьківських прав.

Наразі дітей вилучили з родини.

Неповнолітні перебувають у медичному закладі під наглядом лікарів, де їм надається необхідна допомога.

