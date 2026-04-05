В Ровенской области произошла трагедия — в Дубровицкой общине погиб 3-летний ребенок, еще одного мальчика разыскивают правоохранительные органы.

5 апреля около 19:00 в полицию Ровенской области обратилась 35-летняя жительница села Колки. Она сообщила, что около 15:00 ее малолетние племянники уехали кататься на велосипеде и не вернулись.

Как сообщили в полиции, во время поисков в водоеме правоохранители обнаружили тело 3-летнего мальчика.

К операции по розыску детей привлекли полицию, спасателей, пограничников и волонтеров. Помимо наземных групп с кинологами, территорию обследовали с воздуха с помощью дронов.

Поиски 4-летнего Дмитрия продолжаются.

К слову, недавно в Ровенской области были поиски еще одного ребенка. К счастью, все закончилось хорошо — 10-летнего Владислава Головача нашли.

Как оказалось, мальчик упал в карьер и пролежал там почти сутки. Ребенок получил тяжелые ушибы и не мог самостоятельно передвигаться.

