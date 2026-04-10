Взрыв в Сумах 10 апреля: россияне ударили дроном по дому в центре
Взрыв в Сумах прозвучал в пятницу, 10 апреля. Россияне попали дроном в многоэтажку.
Об этом сообщает Сумская ГВА.
Взрыв в Сумах 10 апреля: какие последствия
— Попадание вражеского БпЛА в центральной части Сум. Агрессор направил удар по жилой многоэтажке, — говорится в сообщении.
Над городом ещё есть беспилотники, повышенная угроза сохраняется.
Напомним, 1 апреля россияне атаковали дроном гражданское предприятие в Конотопском районе Сумской области.
В результате удара вражеского дрона в Поповской громаде ранения получили мужчины 50 и 30 лет, а также 54-летняя женщина.
Они были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.
На месте попадания произошёл пожар.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.
Фото: Сумская ГВА