Взрыв в Сумах прозвучал в пятницу, 10 апреля. Россияне попали дроном в многоэтажку.

Об этом сообщает Сумская ГВА.

Взрыв в Сумах 10 апреля: какие последствия

— Попадание вражеского БпЛА в центральной части Сум. Агрессор направил удар по жилой многоэтажке, — говорится в сообщении.

Над городом ещё есть беспилотники, повышенная угроза сохраняется.

Напомним, 1 апреля россияне атаковали дроном гражданское предприятие в Конотопском районе Сумской области.

В результате удара вражеского дрона в Поповской громаде ранения получили мужчины 50 и 30 лет, а также 54-летняя женщина.

Они были госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

На месте попадания произошёл пожар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 507-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ГВА

