Правоохранители идентифицировали восьмерых представителей высшего командного состава ВС РФ, которые организовали и осуществили ракетный удар по Сумам 13 апреля 2025 года, в результате которого погибли десятки людей.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора.

Ракетный удар по Сумам: что известно

13 апреля 2025 года, в Вербное воскресенье, российские войска нанесли удар по центру Сум двумя баллистическими ракетами Искандер-М.

Пуски осуществлялись с территории Курской и Воронежской областей РФ.

В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое детей. Еще 125 человек получили ранения, в том числе 22 ребенка.

Ракеты были оснащены осколочно-фугасными боевыми частями, что свидетельствует о преднамеренном стремлении к максимальному количеству жертв среди гражданского населения.

Удар привел к масштабным разрушениям: повреждено и уничтожено более 70 зданий, среди которых жилые дома, учебные заведения и объекты исторического наследия, а также десятки автомобилей и общественный транспорт.

Общий материальный ущерб оценивается примерно в 200 млн грн.

Следствие установило, что инициаторами удара были:

генерал-полковник Алексей Ким — начальник штаба, первый заместитель командующего группировкой войск РФ в Украине;

полковник Василий Соловьев — заместитель начальника разведки.

Подготовку и координацию атаки обеспечивали представители Центра планирования и координации огневого поражения:

вице-адмирал Сергей Пинчук;

полковник Александр Киседобрев;

контр-адмирал Алексей Петрушин;

полковник Анатолий Городецкий.

Непосредственные приказы на запуск ракет отдали:

полковник Роман Полушин — командир 448 ракетной бригады;

полковник Сергей Пономарев — командир 112 ракетной бригады.

Всем восьми фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей.

Идентифицировать причастных удалось в рамках совместного расследования СБУ, ГУР МО Украины, Сумской областной прокуратуры и международной организации Global Rights Compliance.

Правоохранители отмечают, что продолжаются мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

