СБУ назвала командиров РФ, организовавших ракетный удар Искандерами по Сумам 13 апреля 2025 года
- Установлены 8 офицеров РФ, причастных к удару по Сумам.
- Атака произошла в Вербное воскресенье 13 апреля 2025 года.
- Погибли 35 человек, среди них дети.
Правоохранители идентифицировали восьмерых представителей высшего командного состава ВС РФ, которые организовали и осуществили ракетный удар по Сумам 13 апреля 2025 года, в результате которого погибли десятки людей.
Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора.
Ракетный удар по Сумам: что известно
13 апреля 2025 года, в Вербное воскресенье, российские войска нанесли удар по центру Сум двумя баллистическими ракетами Искандер-М.
Пуски осуществлялись с территории Курской и Воронежской областей РФ.
В результате атаки погибли 35 человек, среди них двое детей. Еще 125 человек получили ранения, в том числе 22 ребенка.
Ракеты были оснащены осколочно-фугасными боевыми частями, что свидетельствует о преднамеренном стремлении к максимальному количеству жертв среди гражданского населения.
Удар привел к масштабным разрушениям: повреждено и уничтожено более 70 зданий, среди которых жилые дома, учебные заведения и объекты исторического наследия, а также десятки автомобилей и общественный транспорт.
Общий материальный ущерб оценивается примерно в 200 млн грн.
Следствие установило, что инициаторами удара были:
- генерал-полковник Алексей Ким — начальник штаба, первый заместитель командующего группировкой войск РФ в Украине;
- полковник Василий Соловьев — заместитель начальника разведки.
Подготовку и координацию атаки обеспечивали представители Центра планирования и координации огневого поражения:
- вице-адмирал Сергей Пинчук;
- полковник Александр Киседобрев;
- контр-адмирал Алексей Петрушин;
- полковник Анатолий Городецкий.
Непосредственные приказы на запуск ракет отдали:
- полковник Роман Полушин — командир 448 ракетной бригады;
- полковник Сергей Пономарев — командир 112 ракетной бригады.
Всем восьми фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц, повлекшие гибель людей.
Идентифицировать причастных удалось в рамках совместного расследования СБУ, ГУР МО Украины, Сумской областной прокуратуры и международной организации Global Rights Compliance.
Правоохранители отмечают, что продолжаются мероприятия по привлечению виновных к ответственности.