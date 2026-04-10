Вибух у Сумах 10 квітня: росіяни вдарили дроном по будинку у центрі
Вибух в сумах пролунав у п’ятницю, 10 квітня. Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку.
Про це повідомляє Сумська МВА.
Вибух в Сумах 10 квітня: які наслідки
– Влучання ворожого БпЛА в центральній частині Сум. Агресор спрямував удар по житловій багатоповерхівці”, – йдеться у повідомленні.
Над містом ще є безпілотники, підвищена загроза зберігається.
Нагадаємо, 1 квітня росіяни атакували дроном цивільне підприємство у Конотопському районі на Сумщині.
Унаслідок удару ворожого дрона у Попівській громаді поранення отримали чоловіки 50 та 30 років, а також 54-річна жінка. Вони були госпіталізовані та отримали необхідну медичну допомогу.
На місці влучання сталася пожежа.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська МВА