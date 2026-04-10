Вибух в сумах пролунав у п’ятницю, 10 квітня. Росіяни влучили дроном у багатоповерхівку.

Про це повідомляє Сумська МВА.

Вибух в Сумах 10 квітня: які наслідки

– Влучання ворожого БпЛА в центральній частині Сум. Агресор спрямував удар по житловій багатоповерхівці”, – йдеться у повідомленні.

Над містом ще є безпілотники, підвищена загроза зберігається.

Нагадаємо, 1 квітня росіяни атакували дроном цивільне підприємство у Конотопському районі на Сумщині.

Унаслідок удару ворожого дрона у Попівській громаді поранення отримали чоловіки 50 та 30 років, а також 54-річна жінка. Вони були госпіталізовані та отримали необхідну медичну допомогу.

На місці влучання сталася пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська МВА

