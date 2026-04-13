Российские войска совершили атаку на Рясное Золочевской общины Харьковской области корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, оккупанты сбросили по меньшей мере три корректируемые авиабомбы по территории села Рясное.

В результате атаки на Рясное повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и хозяйственные постройки.

Известно, что во время атаки на Рясное пострадали две женщины. 70-летняя местная жительница получила тяжелые травмы, еще одна, 51-летняя, находится в состоянии средней тяжести.

Обеих раненых госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь.

Масштабы разрушений уточняются, на месте работают соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

