РФ сбросила три бомбы на Рясное Харьковской области: есть пострадавшие
Российские войска совершили атаку на Рясное Золочевской общины Харьковской области корректируемыми авиабомбами.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Рясное 13 апреля: что известно
По предварительным данным, оккупанты сбросили по меньшей мере три корректируемые авиабомбы по территории села Рясное.
В результате атаки на Рясное повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и хозяйственные постройки.
Известно, что во время атаки на Рясное пострадали две женщины. 70-летняя местная жительница получила тяжелые травмы, еще одна, 51-летняя, находится в состоянии средней тяжести.
Обеих раненых госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь.
Масштабы разрушений уточняются, на месте работают соответствующие службы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.
Фото: Харьковская ОВА