Російські війська здійснили атаку на Рясне Золочівської громади Харківської області керованими авіабомбами.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на Рясне 13 квітня: що відомо

За попередніми даними, окупанти скинули щонайменше три керовані авіабомби по території села Рясне.

Унаслідок атаки на Рясне пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди.

Відомо, що під час атаки на Рясне постраждали двоє жінок. 70-річна місцева жителька дістала важкі травми, ще одна, 51-річна, перебуває у стані середньої важкості.

Обох поранених госпіталізували, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Масштаби руйнувань уточнюються, на місці працюють відповідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

Фото: Харківська ОВА

