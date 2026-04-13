РФ ударила по локомотиву грузового поезда в Днепропетровской области, жертв среди пассажиров и железнодорожников удалось избежать.

Атака железные дороги на Днепропетровщине: что известно

Как сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, РФ продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

Враг сегодня утром атаковал локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. В результате слаженных и своевременных действий соответствующих служб жертв удалось избежать, около 500 пассажиров пригородного поезда были эвакуированы.

Сейчас смотрят

— Сегодня утром на Днепропетровщине благодаря слаженной работе мониторингового центра воздушных угроз и локомотивных бригад Укрзализныци удалось предотвратить возможные жертвы среди пассажиров и железнодорожников, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинговый центр своевременно зафиксировал воздушную угрозу и оперативно передал информацию экипажам поездов, которые находились в зоне риска.

— В результате: пригородный поезд был остановлен на ближайшей станции, организована эвакуация около 500 пассажиров, а локомотивная бригада грузового поезда вовремя покинула кабину. После этого враг нанес удар возле локомотива грузового поезда, — добавили в ведомстве.

Благодаря четким и профессиональным действиям железнодорожников никто не пострадал.

После завершения воздушной тревоги пассажиров вернули в поезд, и он продолжил движение по маршруту.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.