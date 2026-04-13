РФ вдарила по локомотиву вантажного поїзда на Дніпропетровщині, жертв серед пасажирів та залізничників вдалося уникнути.

Атака залізниці на Дніпропетровщині: що відомо

Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, РФ продовжує завдавати ударів по залізничній інфраструктурі України.

Ворог сьогодні зранку атакував локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині. Внаслідок злагоджених та вчасних дій відповідних служб жертв вдалось уникнути, близько 500 пасажирів приміського поїзда було евакуйовано.

– Сьогодні зранку на Дніпропетровщині завдяки злагодженій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад Укрзалізниці вдалося запобігти можливим жертвам серед пасажирів і залізничників, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що моніторинговий центр своєчасно зафіксував повітряну загрозу та оперативно передав інформацію екіпажам поїздів, які перебували в зоні ризику.

– У результаті: приміський поїзд було зупинено на найближчій станції, організовано евакуацію близько 500 пасажирів, а локомотивна бригада вантажного поїзда вчасно залишила кабіну. Після цього ворог завдав удару біля локомотиву вантажного поїзда, – додали у відомстві.

Завдяки чітким і професійним діям залізничників ніхто не постраждав.

Після завершення повітряної тривоги пасажирів повернули до поїзда, і він продовжив рух за маршрутом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

