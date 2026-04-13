Взрывы в Харькове 13 апреля: город атаковали дроны
Взрывы в Харькове прогремели во время атаки вражеских БпЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины и городской голова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 13 апреля: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Харькове, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА с севера курсом на город.
Впоследствии зафиксировали по меньшей мере два взрыва в Харькове.
По словам Игоря Терехова, выясняются все обстоятельства и последствия атаки.
По уточненным данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, взрывы в Харькове сегодня, 13 апреля, прогремели в Шевченковском районе.
Там российский БпЛА упал возле учебного заведения.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
На местах могут работать экстренные службы. Атака продолжается.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.
