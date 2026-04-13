Взрывы в Харькове прогремели во время атаки вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины и городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 13 апреля: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Харькове, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА с севера курсом на город.

Сейчас смотрят

Впоследствии зафиксировали по меньшей мере два взрыва в Харькове.

По словам Игоря Терехова, выясняются все обстоятельства и последствия атаки.

По уточненным данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, взрывы в Харькове сегодня, 13 апреля, прогремели в Шевченковском районе.

Там российский БпЛА упал возле учебного заведения.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

На местах могут работать экстренные службы. Атака продолжается.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.