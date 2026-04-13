Вибухи в Харкові прогриміли під час атаки ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України та міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 13 квітня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Харкові, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА з півночі курсом на місто.

Згодом зафіксували щонайменше два вибухи в Харкові.

За словами Ігоря Терехова, наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки атаки.

За уточненими даними очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, вибухи в Харкові сьогодні, 13 квітня, пролунали в Шевченківському районі.

Там російський БпЛА впав біля навчального закладу.

Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

На місцях можуть працювати екстрені служби. Атака триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

