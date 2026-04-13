Вибухи в Харкові 13 квітня: місто атакували дрони
Вибухи в Харкові прогриміли під час атаки ворожих БпЛА.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України та міський голова Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові 13 квітня: що відомо
Перед тим, як пролунали вибухи в Харкові, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА з півночі курсом на місто.
Згодом зафіксували щонайменше два вибухи в Харкові.
За словами Ігоря Терехова, наразі з’ясовуються всі обставини та наслідки атаки.
За уточненими даними очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, вибухи в Харкові сьогодні, 13 квітня, пролунали в Шевченківському районі.
Там російський БпЛА впав біля навчального закладу.
Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.
На місцях можуть працювати екстрені служби. Атака триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.
