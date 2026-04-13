В ночь на 13 апреля, как только закончилося так называемое перемирие на Пасху, российские войска продолжили атаки на украинские регионы — под ударом оказались Днепропетровская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Кировоградская и Черниговская области.

В частности, взрывы прогремели в Кропивницком и Запорожье. Также зафиксирован удар дронов по Богодухову Харьковской области.

В то же время в Черниговском районе из-за атаки по энергообъекту тысячи людей остались без света, а на Херсонщине получили ранения.

На международной арене ключевыми событиями стали парламентские выборы в Венгрии, где оппозиция получила конституционное большинство, а также решение США начать блокаду иранских портов.

Атаки на Днепропетровскую область

В Днепропетровской области ночью 13 апреля российские войска около десяти раз атаковали два района артиллерией и беспилотниками.

На Синельниковщине под ударами оказались Славянская и Васильковская общины. В результате обстрелов загорелись частные дома.

На Никопольщине враг бил по Никополю, а также Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской общинах. Там повреждены многоэтажные жилые дома.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром 13 апреля враг атаковал Днепровский район. Там повреждена инфраструктура. Вспыхнул пожар. Информация о погибших и раненых уточняется.

Атака на Богодухов Харьковской области

В Харьковской области российские войска ночью 13 апреля атаковали Богодухов ударными беспилотниками.

По данным следствия, около 00:45 враг применил по меньшей мере три БпЛА типа Герань-2. В результате попаданий возник пожар.

Полностью разрушен один жилой дом. Также повреждены другие частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.

57-летний мужчина обратился к медикам с острой реакцией на стресс.

Под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления.

Обстрелы Херсона и области

За прошедшие сутки российские войска не прекращали обстреливать Херсон из артиллерии и атаковать город дронами.

В результате ударов повреждены частные и многоэтажные дома, гражданские автомобили и хозяйственные постройки.

Кроме того, около 02:30 13 апреля россияне обстреляли Камышаны Херсонской области.

В результате атаки 64-летний мужчина и 65-летняя женщина получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения туловища.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Взрывы в Кропивницком

Взрывы в Кропивницком прогремели ночью 13 апреля во время атаки российских войск.

По данным ГСЧС, удар был нанесен по территории Кировоградской области, а целью стал один из объектов инфраструктуры. После попадания возник пожар.

К ликвидации последствий привлекли все экстренные службы. Пожар оперативно потушили, сейчас ситуация контролируется.

Предварительно, обошлось без жертв, информация о разрушениях уточняется.

Взрывы в Запорожье

Утром 13 апреля прогремели взрывы в Запорожье во время атаки вражеских беспилотников.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА в направлении города. Дроны заходили с разных направлений — с юга и запада.

После взрывов стало известно об ударе по промышленной инфраструктуре. На одном из объектов возник пожар.

По словам главы ОВА, информация о пострадавших пока не поступала.

Блэкаут в Черниговском районе

В Черниговском районе в результате российской атаки поврежден энергетический объект.

Из-за этого без электроснабжения остались более 12 тыс. потребителей.

Энергетики готовятся к проведению аварийно-восстановительных работ, однако начнут их после стабилизации ситуации с безопасностью.

Информации о пострадавших в результате этой атаки не поступало.

Выборы в Венгрии завершились поражением Орбана

На парламентских выборах в Венгрии убедительную победу одержала оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадьяром.

По состоянию на утро 13 апреля после подсчета 98,94% голосов партия набирает 69,35% и получает 138 мандатов в парламенте из 199. Это обеспечивает ей конституционное большинство и возможность менять основной закон страны.

Партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан, получает 27,64% голосов и 55 мандатов, тогда как правая партия Наша Родина — 7 мест.

Орбан признал поражение и лично поздравил Мадьяра с победой, заявив, что его политическая сила продолжит служить стране.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мадьяра и отметил готовность Украины к развитию сотрудничества с Венгрией.

Блокада иранских портов

США объявили о начале блокады морского сообщения с иранскими портами.

Как сообщили в военном командовании, операция стартует 13 апреля в 17:00 по киевскому времени и будет касаться всех судов, которые заходят или выходят из портов Ирана.

При этом ограничения не будут распространяться на судоходство через Ормузский пролив, если суда не направляются непосредственно в иранские порты.

Великобритания не поддержала полноценное участие в блокаде, однако заявила о готовности помогать с обеспечением безопасности судоходства в регионе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

