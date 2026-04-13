События ночи 13 апреля: обстрел Украины и победа Мадьяра на выборах в Венгрии
В ночь на 13 апреля, как только закончилося так называемое перемирие на Пасху, российские войска продолжили атаки на украинские регионы — под ударом оказались Днепропетровская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Кировоградская и Черниговская области.
В частности, взрывы прогремели в Кропивницком и Запорожье. Также зафиксирован удар дронов по Богодухову Харьковской области.
В то же время в Черниговском районе из-за атаки по энергообъекту тысячи людей остались без света, а на Херсонщине получили ранения.
На международной арене ключевыми событиями стали парламентские выборы в Венгрии, где оппозиция получила конституционное большинство, а также решение США начать блокаду иранских портов.
О главных событиях ночи 13 апреля — читайте дальше.
- Атаки на Днепропетровскую область
- Атака на Богодухов Харьковской области
- Обстрелы Херсона и области
- Взрывы в Кропивницком
- Взрывы в Запорожье
- Блэкаут в Черниговском районе
- Выборы в Венгрии завершились поражением Орбана
- Блокада иранских портов
Атаки на Днепропетровскую область
В Днепропетровской области ночью 13 апреля российские войска около десяти раз атаковали два района артиллерией и беспилотниками.
На Синельниковщине под ударами оказались Славянская и Васильковская общины. В результате обстрелов загорелись частные дома.
На Никопольщине враг бил по Никополю, а также Марганецкой, Покровской и Червоногригорьевской общинах. Там повреждены многоэтажные жилые дома.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Утром 13 апреля враг атаковал Днепровский район. Там повреждена инфраструктура. Вспыхнул пожар. Информация о погибших и раненых уточняется.
Атака на Богодухов Харьковской области
В Харьковской области российские войска ночью 13 апреля атаковали Богодухов ударными беспилотниками.
По данным следствия, около 00:45 враг применил по меньшей мере три БпЛА типа Герань-2. В результате попаданий возник пожар.
Полностью разрушен один жилой дом. Также повреждены другие частные домовладения, хозяйственные постройки и автомобили.
57-летний мужчина обратился к медикам с острой реакцией на стресс.
Под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по факту военного преступления.
Обстрелы Херсона и области
За прошедшие сутки российские войска не прекращали обстреливать Херсон из артиллерии и атаковать город дронами.
В результате ударов повреждены частные и многоэтажные дома, гражданские автомобили и хозяйственные постройки.
Кроме того, около 02:30 13 апреля россияне обстреляли Камышаны Херсонской области.
В результате атаки 64-летний мужчина и 65-летняя женщина получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения туловища.
Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Взрывы в Кропивницком
Взрывы в Кропивницком прогремели ночью 13 апреля во время атаки российских войск.
По данным ГСЧС, удар был нанесен по территории Кировоградской области, а целью стал один из объектов инфраструктуры. После попадания возник пожар.
К ликвидации последствий привлекли все экстренные службы. Пожар оперативно потушили, сейчас ситуация контролируется.
Предварительно, обошлось без жертв, информация о разрушениях уточняется.
Взрывы в Запорожье
Утром 13 апреля прогремели взрывы в Запорожье во время атаки вражеских беспилотников.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА в направлении города. Дроны заходили с разных направлений — с юга и запада.
После взрывов стало известно об ударе по промышленной инфраструктуре. На одном из объектов возник пожар.
По словам главы ОВА, информация о пострадавших пока не поступала.
Блэкаут в Черниговском районе
В Черниговском районе в результате российской атаки поврежден энергетический объект.
Из-за этого без электроснабжения остались более 12 тыс. потребителей.
Энергетики готовятся к проведению аварийно-восстановительных работ, однако начнут их после стабилизации ситуации с безопасностью.
Информации о пострадавших в результате этой атаки не поступало.
Выборы в Венгрии завершились поражением Орбана
На парламентских выборах в Венгрии убедительную победу одержала оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадьяром.
По состоянию на утро 13 апреля после подсчета 98,94% голосов партия набирает 69,35% и получает 138 мандатов в парламенте из 199. Это обеспечивает ей конституционное большинство и возможность менять основной закон страны.
Партия Фидес, которую возглавляет Виктор Орбан, получает 27,64% голосов и 55 мандатов, тогда как правая партия Наша Родина — 7 мест.
Орбан признал поражение и лично поздравил Мадьяра с победой, заявив, что его политическая сила продолжит служить стране.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мадьяра и отметил готовность Украины к развитию сотрудничества с Венгрией.
Блокада иранских портов
США объявили о начале блокады морского сообщения с иранскими портами.
Как сообщили в военном командовании, операция стартует 13 апреля в 17:00 по киевскому времени и будет касаться всех судов, которые заходят или выходят из портов Ирана.
При этом ограничения не будут распространяться на судоходство через Ормузский пролив, если суда не направляются непосредственно в иранские порты.
Великобритания не поддержала полноценное участие в блокаде, однако заявила о готовности помогать с обеспечением безопасности судоходства в регионе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.