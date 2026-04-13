Взрывы в Запорожье сегодня утром, 13 апреля, раздались во время атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении города.

В частности, дроны фиксировались как с юга, так и с запада, после чего произошли взрывы в Запорожье.

По словам Ивана Федорова, российские войска атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. В результате удара произошло возгорание.

В данный момент информации о пострадавших во время взрывов в Запорожье 13 апреля не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 510-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

