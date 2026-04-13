Взрывы в Запорожье: РФ атаковала промышленную инфраструктуру, в городе пожар
Взрывы в Запорожье сегодня утром, 13 апреля, раздались во время атаки вражеских беспилотников.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 13 апреля: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении города.
В частности, дроны фиксировались как с юга, так и с запада, после чего произошли взрывы в Запорожье.
По словам Ивана Федорова, российские войска атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. В результате удара произошло возгорание.
В данный момент информации о пострадавших во время взрывов в Запорожье 13 апреля не поступало.
