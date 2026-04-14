Взрывы в Харькове: дрон попал в многоэтажку
Взрывы в Харькове прогремели утром 14 апреля, когда город атаковали вражеские дроны.
Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 14 апреля: что известно
Перед тем как в Харькове прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников в направлении Харькова.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксировано попадание боевого дрона в балкон квартиры многоэтажного жилого дома в Шевченковском районе.
На месте удара возникло возгорание.
Известно, что во время взрывов в Харькове 14 апреля пострадала 44-летняя женщина — у нее острая реакция на стресс.
Сейчас информация о масштабах разрушений уточняется.
На месте работают экстренные службы.
