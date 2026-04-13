Ракеты, артиллерия и дроны: Зеленский показал оружие, созданное Украиной
- Владимир Зеленский показал современное оружие: ракеты, дроны, артиллерию и бронетехнику.
- За четыре года Украина создала масштабную оборонную индустрию, обеспечивающую новые технологии защиты и ведения войны.
Президент Владимир Зеленский рассказал, каково современное украинское оружие и что научились производить оборонная индустрия страны за четыре года полномасштабной войны.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на канале Зеленского в понедельник, 13 апреля.
Что рассказал Зеленский о современном оружии Украины
Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет, в частности, о:
- ракеты;
- беспилотные системы;
- перехватчики;
- ударные и морские дроны;
- дроны-разведчики;
- артиллерию;
- боеприпасы;
- бронетехнику;
- роботизированные комплексы и многое другое.
– Все то, что сегодня действительно гордо называется “оружие Украины”. Так выглядит сила, закаленная боем, болью, огнем. Так выглядит защита, желание свободы и справедливости. Так выглядит качество и меткость, совершенство и дальнобойность. И так смотрится независимость. Инструменты, чтобы защитить ее. Аргументы, чтобы добыть в борьбе свой мир, – подчеркнул президент.
Он напомнил, что 13 апреля – профессиональный день умножающих силу Украины украинских оружейников.
Речь идет обо всех работниках оборонно-промышленного комплекса нашей страны.
Зеленский отметил, что через четыре года Украина построила новую оборонную индустрию – действенную, масштабную и во всех смыслах впечатляющую.
Украинский лидер поблагодарил всех, кто работает в оборонном комплексе и вооруженной промышленности.
