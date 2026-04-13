Президент Владимир Зеленский рассказал, каково современное украинское оружие и что научились производить оборонная индустрия страны за четыре года полномасштабной войны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на канале Зеленского в понедельник, 13 апреля.

Что рассказал Зеленский о современном оружии Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет, в частности, о:

  • ракеты;
  • беспилотные системы;
  • перехватчики;
  • ударные и морские дроны;
  • дроны-разведчики;
  • артиллерию;
  • боеприпасы;
  • бронетехнику;
  • роботизированные комплексы и многое другое.

– Все то, что сегодня действительно гордо называется “оружие Украины”. Так выглядит сила, закаленная боем, болью, огнем. Так выглядит защита, желание свободы и справедливости. Так выглядит качество и меткость, совершенство и дальнобойность. И так смотрится независимость. Инструменты, чтобы защитить ее. Аргументы, чтобы добыть в борьбе свой мир, – подчеркнул президент.

Он напомнил, что 13 апреля – профессиональный день умножающих силу Украины украинских оружейников.

Речь идет обо всех работниках оборонно-промышленного комплекса нашей страны.

Зеленский отметил, что через четыре года Украина построила новую оборонную индустрию – действенную, масштабную и во всех смыслах впечатляющую.

Украинский лидер поблагодарил всех, кто работает в оборонном комплексе и вооруженной промышленности.

Напомним, беспилотники атаковали химический завод Апатит, расположенный в российском городе Череповец. Там зафиксировали по меньшей мере два попадания ударными дронами.

Читайте также
Кабмин упростил закупку инновационного оружия: Федоров рассказал о ключевых изменениях
Новая модель закупок оружия: правительство ускоряет внедрение инноваций

