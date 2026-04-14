Вибухи в Харкові пролунали зранку 14 квітня, коли місто атакували ворожі дрони.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 14 квітня: що відомо

Перед тим як у Харкові пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку Харкова.

Згодом пролунали вибухи у Харкові.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано влучання бойового дрона у балкон квартири багатоповерхового житлового будинку у Шевченківському районі.

На місці удару виникло займання.

Наразі відомо, що під час вибухів у Харкові 14 квітня постраждала 44-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес.

Наразі інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

На місці працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 511-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

