Вибухи у Харкові: дрон влучив у багатоповерхівку
Вибухи в Харкові пролунали зранку 14 квітня, коли місто атакували ворожі дрони.
Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 14 квітня: що відомо
Перед тим як у Харкові пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників у напрямку Харкова.
Згодом пролунали вибухи у Харкові.
За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано влучання бойового дрона у балкон квартири багатоповерхового житлового будинку у Шевченківському районі.
На місці удару виникло займання.
Наразі відомо, що під час вибухів у Харкові 14 квітня постраждала 44-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес.
Наразі інформація про масштаби руйнувань уточнюється.
На місці працюють екстрені служби.
