За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более 820 российских военных.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 14 апреля 2026 года

  • личного состава — около 1 312 960 (+820);
  • танков — 11 863 (+2);
  • боевых бронированных машин — 24 389 (+3);
  • артиллерийских систем — 39 953 (+38);
  • РСЗВ — 1 732 (+4);
  • средств ПВО — 1 346;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 237 853 (+2 459);
  • крылатых ракет — 4 517;
  • кораблей/катеров — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 89 300 (+201);
  • специальной техники — 4 123.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Воїни ЗСУ, українські військові, українські військовослужбовці

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.