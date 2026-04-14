Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 14 апреля: ВСУ уничтожили 820 оккупантов и 38 артсистем
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более 820 российских военных.
Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 14 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 312 960 (+820);
- танков — 11 863 (+2);
- боевых бронированных машин — 24 389 (+3);
- артиллерийских систем — 39 953 (+38);
- РСЗВ — 1 732 (+4);
- средств ПВО — 1 346;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 237 853 (+2 459);
- крылатых ракет — 4 517;
- кораблей/катеров — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 89 300 (+201);
- специальной техники — 4 123.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.
