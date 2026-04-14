За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали более 820 российских военных.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 14 апреля 2026 года

личного состава — около 1 312 960 (+820);

танков — 11 863 (+2);

боевых бронированных машин — 24 389 (+3);

артиллерийских систем — 39 953 (+38);

РСЗВ — 1 732 (+4);

средств ПВО — 1 346;

самолетов — 435;

вертолетов — 350;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 237 853 (+2 459);

крылатых ракет — 4 517;

кораблей/катеров — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 89 300 (+201);

специальной техники — 4 123.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

