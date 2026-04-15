Сегодня ночью в Черкассах раздались взрывы, известно о трех пострадавших.

Взрывы в Черкассах 15 апреля: что известно

В Черкассах взрывы прогремели ориентировочно в 03:15.

Как сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, в областном центре зафиксировано падение вражеских целей на нескольких локациях.

По предварительной информации, в результате очередного российского обстрела Черкасс пострадали три человека.

— Тяжелая ночь для Черкасщины: россияне направили на область ударные дроны. В частности, фиксируем падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре. По предварительным данным, есть трое пострадавших, — написал он в Telegram.

На месте работают все необходимые службы.

Напомним, что во вторник, 14 апреля, российские войска атаковали Черкасскую область ударными дронами. В результате атаки РФ на Черкассы погиб 8-летний мальчик и еще 14 человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 512-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

