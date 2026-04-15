Взрывы в Черкассах: дроны упали на нескольких локациях, есть пострадавшие
Взрывы в Черкассах 15 апреля: что известно
В Черкассах взрывы прогремели ориентировочно в 03:15.
Как сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, в областном центре зафиксировано падение вражеских целей на нескольких локациях.
По предварительной информации, в результате очередного российского обстрела Черкасс пострадали три человека.
— Тяжелая ночь для Черкасщины: россияне направили на область ударные дроны. В частности, фиксируем падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре. По предварительным данным, есть трое пострадавших, — написал он в Telegram.
На месте работают все необходимые службы.
Напомним, что во вторник, 14 апреля, российские войска атаковали Черкасскую область ударными дронами. В результате атаки РФ на Черкассы погиб 8-летний мальчик и еще 14 человек пострадали.
