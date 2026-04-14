Во вторник, 14 апреля, российские войска атаковали Черкасскую область ударными дронами. В результате атаки РФ на Черкассы погиб 8-летний мальчик и еще 14 человек пострадали.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Атака на Черкассы 14 апреля: что известно

Игорь Табурец отметил, что защитники Украины во время атаки РФ на Черкассы 14 апреля обезвредили девять российских целей, однако, к сожалению, избежать трагических последствий полностью не удалось.

Сейчас смотрят

– От полученных травм погиб 8-летний мальчик. Соболезнования родным… Еще девять человек доставлены в больницу, среди них – ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте происшествия, говорится в заявлении главы ОВА.

Позже Табурец добавил, что количество пострадавших, которым оказали помощь на месте, увеличилось до пяти.

Предварительно известно, что взрывной волной и обломками в разной степени повреждены четыре многоэтажки.

– На месте работают все необходимые службы и местная комиссия по обследованию повреждений. Уже подвозят материалы для первоочередных работ. Есть также наши социальные партнеры из областного Красного Креста с командой, – рассказал он.

Напомним, в Днепре в результате ночной атаки РФ 14 апреля пострадали десятки человек, пятеро – погибли.

Фото: журналістка Фактів ICTV Ірина Цимбал

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.