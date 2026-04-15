Вибухи в Черкасах: дрони впали на кількох локаціях, є постраждалі
- У Черкасах близько 03:15 пролунали вибухи - місто атакували дрони.
- Відомо про падіння ворожих цілей на кількох локаціях.
- Наразі є інформація про трьох постраждалих.
Вибухи у Черкасах 15 квітня: що відомо
У Черкасах вибухи пролунали орієнтовно о 03:15.
Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, в обласному центрі зафіксовані падіння ворожих цілей на кількох локаціях.
За попередньою інформацією, внаслідок чергового російського обстрілу Черкас постраждали троє людей.
– Важка ніч для Черкащини: росіяни спрямували на область ударні дрони. Зокрема, фіксуємо падіння ворожих цілей на кількох локаціях в обласному центрі. За попередніми даними, маємо трьох потерпілих, – написав він у Telegram.
На місці працюють усі необхідні служби.
Нагадаємо, що у вівторок, 14 квітня, російські війська атакували Черкаську область ударними дронами. В результаті атаки РФ на Черкаси загинув 8-річний хлопчик та ще 14 людей постраждали.
