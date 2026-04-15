Сьогодні вночі у Черкасах пролунали вибухи, відомо про трьох постраждалих.

Вибухи у Черкасах 15 квітня: що відомо

У Черкасах вибухи пролунали орієнтовно о 03:15.

Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, в обласному центрі зафіксовані падіння ворожих цілей на кількох локаціях.

За попередньою інформацією, внаслідок чергового російського обстрілу Черкас постраждали троє людей.

– Важка ніч для Черкащини: росіяни спрямували на область ударні дрони. Зокрема, фіксуємо падіння ворожих цілей на кількох локаціях в обласному центрі. За попередніми даними, маємо трьох потерпілих, – написав він у Telegram.

На місці працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 квітня, російські війська атакували Черкаську область ударними дронами. В результаті атаки РФ на Черкаси загинув 8-річний хлопчик та ще 14 людей постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.

