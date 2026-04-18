В ночь на 18 апреля враг совершил атаку на Богодухов Харьковской области. Оккупанты ударили беспилотником по частному жилому дому.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Богодухов 18 апреля: что известно

По словам главы ОВА, беспилотник попал в частный дом, что вызвало пожар.

Сейчас смотрят

Пламя быстро распространилось на прилегающую территорию.

В результате атаки на Богодухов повреждены по меньшей мере три жилых дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, пострадали два человека. Это 42-летний мужчина и 63-летняя женщина, которым медики оказывают необходимую помощь.

На месте попадания сейчас работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий атаки на Богодухов 18 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1515-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.