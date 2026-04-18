Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 18 апреля: ликвидировано 1 080 оккупантов и более 2 тыс. БпЛА
Потери врага на 18 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 080 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 515-е сутки полномасштабной войны превысили 1,316 млн.
Потери врага на 18 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 317 150 (+1 080);
- танков — 11 876 (+6);
- боевых бронированных машин — 24 410 (+10);
- артиллерийских систем — 40 242 (+82);
- реактивных систем залпового огня — 1 743 (+4);
- средств противовоздушной обороны — 1 349;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 245 112 (+2 104);
- крылатых ракет — 4 549;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 90 194 (+180);
- специальной техники — 4 129.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 515-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
