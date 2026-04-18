У ніч проти 18 квітня ворог здійснив атаку на Богодухів Харківської області. Окупанти вдарили безпілотником по приватному житловому будинку.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Богодухів 18 квітня: що відомо

За словами очільника ОВА, безпілотник влучив у приватний будинок, що спричинило пожежу.

Полум’я швидко поширилося на прилеглу територію.

Унаслідок атаки на Богодухів пошкоджено щонайменше три житлові будинки та господарчі споруди.

Крім того, постраждали двоє людей. Це 42-річний чоловік та 63-річна жінка, яким медики надають необхідну допомогу.

На місці влучання наразі працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків атаки на Богодухів 18 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1515-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

Пов'язані теми:

