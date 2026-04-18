Атака на Нежинский район: РФ ударила по энергообъекту, без света 380 тысяч абонентов
В результате атаки на Нежинский район Черниговской области поврежден критический энергообъект.
Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.
Атака на Нежинский район: что известно
Вражеский удар произошел около 4:00 утра. В результате атаки был поврежден важный энергетический объект в Нежинском районе.
Это привело к масштабному обесточиванию сразу нескольких населенных пунктов области.
Всего без электроснабжения остались около 380 тыс. абонентов.
В частности, свет исчез в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче, а также в Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах.
В частности, в Чернигове из-за аварийного повреждения на объекте электроснабжения без света остались 25 тыс. абонентов.
Масштабы повреждений уточняются.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. На объекте проводят аварийно-восстановительные работы.
Сроки полного восстановления пока не сообщаются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1515-е сутки.
