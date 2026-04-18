Унаслідок атаки на Ніжинський район Чернігівської області пошкоджено критичний енергооб’єкт.

Про це повідомили в Чернігівобленерго.

Атака на Ніжинський район: що відомо

Ворожий удар стався близько 4:00 ранку. Унаслідок атаки було пошкоджено важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі.

Це призвело до масштабного знеструмлення одразу кількох населених пунктів області.

Загалом без електропостачання залишилися близько 380 тис. абонентів.

Зокрема, світло зникло у Чернігові, Прилуках, Ніжині та Славутичі, а також у Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах.

Зокрема, у Чернігові через аварійне пошкодження на об’єкті електропостачання без світла залишилися 25 тис. абонентів.

Масштаби пошкоджень уточнюються.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. На об’єкті проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Терміни повного відновлення наразі не повідомляються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1515-ту добу.

