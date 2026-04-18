Атака на Ніжинський район: РФ вдарила по енергооб’єкту, без світла 380 тисяч абонентів
Унаслідок атаки на Ніжинський район Чернігівської області пошкоджено критичний енергооб’єкт.
Про це повідомили в Чернігівобленерго.
Атака на Ніжинський район: що відомо
Ворожий удар стався близько 4:00 ранку. Унаслідок атаки було пошкоджено важливий енергетичний об’єкт у Ніжинському районі.
Це призвело до масштабного знеструмлення одразу кількох населених пунктів області.
Загалом без електропостачання залишилися близько 380 тис. абонентів.
Зокрема, світло зникло у Чернігові, Прилуках, Ніжині та Славутичі, а також у Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах.
Зокрема, у Чернігові через аварійне пошкодження на об’єкті електропостачання без світла залишилися 25 тис. абонентів.
Масштаби пошкоджень уточнюються.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. На об’єкті проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Терміни повного відновлення наразі не повідомляються.
