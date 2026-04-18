В ночь на 18 апреля российские войска снова совершили атаку на Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин Алексей Кулеба.

Атака на Одесскую область 18 апреля: что известно

По словам Кипера, под вражеским огнем оказались объекты портовой и промышленной инфраструктуры.

В результате попаданий повреждены склады, грузовой транспорт и здания, загорелись автобусы.

На территории портового оператора также зафиксировано повреждение силосов с кукурузой, что привело к пожару.

После ударов на нескольких локациях возникли пожары. Спасатели оперативно ликвидировали все возгорания.

По предварительной информации, один человек получил ранения. Это водитель грузового автомобиля. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ.

На местах работают экстренные службы и коммунальные бригады. Специалисты оценивают масштабы разрушений и ущерба.

Накануне, в ночь на 17 апреля, Одесская область также подверглась массированной атаке ударными беспилотниками.

Тогда под ударом оказались объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры, в частности в Измаиле.

По данным Олега Кипера и Министерства развития общин и территорий Украины, были повреждены административные и производственные здания, а также объекты железнодорожной инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1515-е сутки.

Фото: Одесская ОВА

Фото : ДСНС

